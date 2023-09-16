Углубление экономического сотрудничества РФ и Китая может повлиять на войну в Украине, - ISW

Во время встречи Путин

Сотрудничество Китая и РФ

Ранее западные СМИ сообщали о возможных планах Китая по военной помощи России. В США предостерегали КНР, заявляя, что ей придется заплатить "реальную цену" в случае подтверждения таких фактов.

В августе издание The Telegraph сообщило, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Китай передавал России вертолеты, беспилотники, прицелы и компоненты для военного производства .

Расследователи писали, что российские подсанкционные компании, занимающиеся производством бронетехники, ракетных установок и стратегических бомбардировщиков получали от Китая компоненты.

Кроме этого, китайские фирмы поставили в РФ 1000 беспилотников, шесть вертолетов, оптические прицелы, продукцию из титановых сплавов для производства оружия, а также запчасти для самолетов, в том числе, и военных.

Среди получателей товаров числились Росгвардия, МВД РФ, Ростех, компания "Туполев" и другие российские структуры.

В Китае отрицали предоставление военной помощи России, заявив, что они "ответственно" относятся к вопросам экспорта товаров военного назначения.

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