Погіршення погодних умов уповільнить темп боїв по всій лінії фронту, - ISW

Так, за даними ЗСУ, незважаючи на сніг та вітер, російські війська активно використовують авіацію на Бахмутському напрямку. Крім того, погода суттєво не впливає на вогонь російської артилерії. Проте російські джерела зазначають, що сильний вітер біля Бахмута та в Запорізькій області не дозволив російським військам використовувати безпілотники та артилерію протягом останніх двох днів.

Крім того, бруд ускладнює просування піхоти та колісної техніки. Росіяни скаржаться, що можуть пересуватися лише на дефіцитних гусеничних машинах, коли українські сили продовжують вести по них інтенсивний артилерійський вогонь, незважаючи на погані погодні умови.

Ключові висновки ISW: