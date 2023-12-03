Ухудшение погодных условий замедлит темп боев по всей линии фронта, - ISW

Так, по данным ВСУ, несмотря на снег и ветер, российские войска активно используют авиацию на Бахмутском направлении. Кроме того, погода существенно не влияет на огонь российской артиллерии. Однако российские источники отмечают, что сильный ветер возле Бахмута и в Запорожской области не позволил российским войскам использовать беспилотники и артиллерию в течение последних двух дней.

Кроме того, грязь затрудняет продвижение пехоты и колесной техники. Россияне жалуются, что могут передвигаться только на дефицитных гусеничных машинах в то время, как украинские силы продолжают вести по ним интенсивный артиллерийский огонь, несмотря на плохие погодные условия.

Ключевые выводы ISW: