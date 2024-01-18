Ухудшение погоды в Украине может привести к повреждению электросетей, - "Укрэнерго"

В Украине ожидается непогода. Сильные порывы ветра и налипание снега может привести к обледенению и повреждению линий электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" .

"Сегодня в течение дня ожидается потепление, среднесуточная температура составит -2°C против -5°C вчера. В то же время по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий: сильные порывы ветра, снег, местами гололедица. Налипание снега может привести к обледенению и повреждению линий электропередач", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" сегодня прогнозируют незначительный дефицит электроэнергии с 8:00 до 20:00 на уровне около 3%. Ввод графиков ограничения потребления не планируется.

Погода в Украине

Напомним, на прошлой неделе в Украине наблюдали сильные морозы. Затем в Украину пришло относительное потепление. Но уже с 17 января синоптики снова предупредили о морозах до -15 градусов.

Также синоптик рассказала, когда в Украине ждать потепления и будут ли морозы до -25.