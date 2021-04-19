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Погибший сегодня на Донбассе военный оказался солдатом из Грузии

Новина українською → Донбасс, Понедельник 19 апреля 2021 00:23
Погибший сегодня на Донбассе военный оказался солдатом из Грузии Фото: на Донбассе погиб военный (facebook.com/otueast)
Автор: Даша Харченко

В воскресенье, 18 апреля, стало известно, что на Донбассе в результате обстрелов украинских позиций со стороны вооруженных формирований РФ погиб военный. Погибший оказался солдатом из Грузии.

Его имя обнародовала Закарпатская ОГА в Facebook.

"В результате вражеского огня погиб боец 128-й отдельной горно-штурмовой бригады – старший солдат Давид Шартава. Еще один военнослужащий получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.

Как пишет Новинарня, Давид (Дато) Шартава – грузин из Тбилиси. В ВСУ пришел в составе “Грузинского легиона”.

Напомним, российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций сил Вооруженных сил Украины на Донбассе. Это делается с целью последующего обвинения в нарушении режима прекращения огня. С начала суток 18 апреля зафиксированы 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

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