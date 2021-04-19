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Загиблий сьогодні на Донбасі військовий виявився солдатом з Грузії

Новость на русском → Донбас, Понеділок 19 квітня 2021 00:23
Загиблий сьогодні на Донбасі військовий виявився солдатом з Грузії Фото: на Донбасі загинув військовий (facebook.com/otueast)
Автор: Даша Харченко

В неділю, 18 квітня, стало відомо, що на Донбасі внаслідок обстрілів українських позицій з боку збройних формувань РФ загинув військовий. Загиблий виявився солдатом з Грузії.

Його ім'я оприлюднила Закарпатська ОДА у Facebook.

"Внаслідок ворожого вогню загинув боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади – старший солдат Давід Шартава. Ще один військовослужбовець отримав осколкове поранення", - йдеться в повідомленні.

Як пише Новинарня, Давід (Дато) Шартава – грузин із Тбілісі. До ЗСУ прийшов у складі “Грузинського легіону”.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій сил Збройних сил України на Донбасі. Це робиться метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. З початку доби 18 квітня зафіксовано 5 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

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