Есть погибший и раненые. Оккупанты обстреливают Авдеевку уже круглосуточно

Российские оккупанты постоянно обстреливают Авдеевку Донецкой области. С вечера среды, 6 июля, РФ ударила по городу 10 раз, оставаться здесь очень опасно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"Авдеевка под круглосуточными обстрелами. Со вчерашнего вечера россияне обстреляли город более 10 раз", - рассказал он.
По его словам, оккупанты, уже традиционно, ударили по гражданской инфраструктуре - по больнице, жилым кварталам, автобазе, а также по АКХЗ.
"Уже сейчас известно о 1 погибшем и 2 раненых, но окончательные цифры еще предстоит установить, равно как и объемы разрушений", - добавил Кириленко.
Он призвал жителей эвакуироваться, потому что оставаться в Авдеевке небезопасно.
Как сообщалось, боевая ситуация в Авдеевке обострилась еще в конце мая. Еще тогда было принято решение передислоцировать спасателей в более безопасный населенный пункт.
Напомним, 7 июля российские оккупанты нанесли авиаудар и по центру Краматорска Донецкой области. В результате вражеской атаки есть погибшие.
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