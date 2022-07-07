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Есть погибший и раненые. Оккупанты обстреливают Авдеевку уже круглосуточно

Последствия обстрела Авдеевки 7 июля (фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты постоянно обстреливают Авдеевку Донецкой области. С вечера среды, 6 июля, РФ ударила по городу 10 раз, оставаться здесь очень опасно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Авдеевка под круглосуточными обстрелами. Со вчерашнего вечера россияне обстреляли город более 10 раз", - рассказал он.

По его словам, оккупанты, уже традиционно, ударили по гражданской инфраструктуре - по больнице, жилым кварталам, автобазе, а также по АКХЗ.

"Уже сейчас известно о 1 погибшем и 2 раненых, но окончательные цифры еще предстоит установить, равно как и объемы разрушений", - добавил Кириленко.

Он призвал жителей эвакуироваться, потому что оставаться в Авдеевке небезопасно.

Как сообщалось, боевая ситуация в Авдеевке обострилась еще в конце мая. Еще тогда было принято решение передислоцировать спасателей в более безопасный населенный пункт.

Напомним, 7 июля российские оккупанты нанесли авиаудар и по центру Краматорска Донецкой области. В результате вражеской атаки есть погибшие.

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Авдеевка