Є загиблий та поранені. Окупанти обстрілюють Авдіївку вже цілодобово

"Авдіївка під цілодобовими обстрілами. Зі вчорашнього вечора росіяни обстріляли місто понад 10 разів", - розповів він.

За його словами, окупанти, вже традиційно, ударили по цивільній інфраструктурі - по лікарні, житлових кварталах, автобазі, а також по АКХЗ.

"Вже зараз відомо про 1 загиблого та 2 поранених, але остаточні цифри ще належить встановити, так само як і обсяги руйнувань", - додав Кириленко.

Він закликав мешканців евакуюватись, бо залишатися в Авдіївці небезпечно.