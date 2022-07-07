RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Є загиблий та поранені. Окупанти обстрілюють Авдіївку вже цілодобово

Наслідки обстрілу Авдіївки 7 липня (фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти постійно обстрілюють Авдіївку Донецької області. З вечора середи, 6 липня, РФ поцілила по місту 10 разів, залишатись тут наразі дуже небезпечно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Авдіївка під цілодобовими обстрілами. Зі вчорашнього вечора росіяни обстріляли місто понад 10 разів", - розповів він.

За його словами, окупанти, вже традиційно, ударили по цивільній інфраструктурі - по лікарні, житлових кварталах, автобазі, а також по АКХЗ.

"Вже зараз відомо про 1 загиблого та 2 поранених, але остаточні цифри ще належить встановити, так само як і обсяги руйнувань", - додав Кириленко.

Він закликав мешканців евакуюватись, бо залишатися в Авдіївці небезпечно.

Як повідомлялося, бойова ситуація в Авдіївці загострилася ще наприкінці травня. Ще тоді було ухвалено рішення передислокувати рятувальників до безпечнішого населеного пункту.

Нагадаємо, 7 липня російські окупанти завдали авіаудару і по центру Краматорська Донецької області. Внаслідок ворожої атаки є загиблі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Авдіївка