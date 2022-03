Погибший американский журналист не был сотрудником New York Times: заявление издания

В The New York Times заявили, что погибший в Ирпене американский журналист не был их сотрудником. Однако он работал в издании в 2015 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление The New York Times в Twitter.

"Мы глубоко опечалены узнать о смерти Брента Рено. Брент был талантливым фотографом и документалистом, который в течение многих лет выполнял задания для The New York Times. Хотя в прошлом он выполнял задание для The Times (последний раз в 2015 году), в Украине он не находился на задании какого-либо отдела", - говорится в заявлении.

В издании объясняют, все сообщения, что он работал на The New York Times поступили том, что он имел при себе удостоверение, которое было выдано ему много лет назад.

Что произошло

Сегодня начальник полиции Киевской области Андрей Небытов заявил, что российские оккупанты в городе Ирпень застрелили журналиста иностранного издания New York Times. Еще один журналист получил ранение.

По его словам, жертвой российских оккупантов стал 51-летний корреспондент американского издания New York Times Брент Ренауд.

Кроме ого он сообщил, что еще один журналист ранен и его пытаются вывести из зоны боевых действий.

