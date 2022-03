Загиблий американський журналіст не був співробітником New York Times: заява видання

У The New York Times заявили, що загиблий в Ірпені американський журналіст не був їхнім співробітником. Однак він працював у виданні у 2015 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву The New York Times у Twitter.

"Ми глибоко засмучені дізнатися про смерть Брента Рено. Брент був талановитим фотографом та документалістом, який протягом років виконував завдання для The New York Times. Хоча в минулому він виконував завдання для The Times (востаннє в 2015 році), в Україні він не перебував на завданні будь-якого відділу", - йдеться в заяві.

У виданні пояснюють, всі повідомлення, що він працював на The New York Times надійшли тому, що він мав при собі посвідчення, яке було видано йому багато років тому.

Що сталося

Сьогодні начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов заявив, що російські окупанти в місті Ірпінь застрелили журналіста іноземного видання New York Times. Ще один журналіст отримав поранення.

За його словами, жертвою російських окупантів став 51-річний кореспондент американського видання New York Times Брент Ренауд.

Крім ого він повідомив, що ще один журналіст поранений і його намагаються вивести із зони бойових дій.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.