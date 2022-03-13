ru ua
Нд, 13 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Загиблий американський журналіст не був співробітником New York Times: заява видання

Новость на русском →
Вашингтон, Неділя 13 березня 2022 16:53
Загиблий американський журналіст не був співробітником New York Times: заява видання Фото: окупанти вбили в Ірпені журналіста з США (facebook.com/Андрій Нєбитов)
Автор: Марія Кучерявець

У The New York Times заявили, що загиблий в Ірпені американський журналіст не був їхнім співробітником. Однак він працював у виданні у 2015 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву The New York Times у Twitter.

"Ми глибоко засмучені дізнатися про смерть Брента Рено. Брент був талановитим фотографом та документалістом, який протягом років виконував завдання для The New York Times. Хоча в минулому він виконував завдання для The Times (востаннє в 2015 році), в Україні він не перебував на завданні будь-якого відділу", - йдеться в заяві.

У виданні пояснюють, всі повідомлення, що він працював на The New York Times надійшли тому, що він мав при собі посвідчення, яке було видано йому багато років тому.

Що сталося

Сьогодні начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов заявив, що російські окупанти в місті Ірпінь застрелили журналіста іноземного видання New York Times. Ще один журналіст отримав поранення.

За його словами, жертвою російських окупантів став 51-річний кореспондент американського видання New York Times Брент Ренауд.

Крім ого він повідомив, що ще один журналіст поранений і його намагаються вивести із зони бойових дій.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ирпень New York Times Війна Росії проти України
NEWS
Подоляк про вбивство журналіста зі США: скільки ще Вашингтон ігноруватиме війну
Подоляк про вбивство журналіста зі США: скільки ще Вашингтон ігноруватиме війну
DAILY
Коли Україна вступить до ЄС: питання та відповіді
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Коли Україна вступить до ЄС: питання та відповіді