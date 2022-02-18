ru ua
Пт, 18 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Под Одессой ночью горела пятиэтажка, есть погибшие

Новина українською →
Украина, Пятница 18 февраля 2022 09:31
Под Одессой ночью горела пятиэтажка, есть погибшие Фото: в Одесской области произошел пожар, есть погибшие (ГСЧС)
Автор: Каролина Гайдук

В Измаиле (Одесская область) сегодня ночью загорелась квартира в жилом доме. Во время тушения пожара обнаружены погибшие супруги.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Инцидент произошел в 02:36, спасатели установили возгорание в квартире на 4-м этаже 5-ти этажного жилого дома.

"Во время тушения пожара в квартире обнаружены погибшие хозяева квартиры: мужчина 1936 г.р. и его жена 1937 г.р. В результате пожара уничтожено домашнее имущество в комнате. Причина пожара и ущерб - устанавливаются", - говорится в сообщении.Под Одессой ночью горела пятиэтажка, есть погибшиеФото: в Одесской области произошел пожар, есть погибшие (ГСЧС)

В 02:59 пожар локализован, в 03:27 ликвидирован на площади 12 квадратных метров. ГСЧС использовали 4 единицы пожарной техники и 13 спасателей.

Отметим, что у берегов Греции произошел пожар на круизном судне Euroferry Olympia. На его борту во время пожара находилось 288 человек.

Напомним, что в селе Креховичи Ивано-Франковской области, на трассе "Стрый-Мамалыга" спасатели второй день тушат цистерну с газом. Из ближайших домов от места происшествия эвакуировали людей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса ГСЧС Пожар
NEWS
Обострение на Донбассе. Боевики за сутки 60 раз нарушили "тишину", утром снова стреляют
Обострение на Донбассе. Боевики за сутки 60 раз нарушили "тишину", утром снова стреляют
DAILY
Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти