Під Одесою вночі горіла п'ятиповерхівка, є загиблі
В Ізмаїлі (Одеська область) сьогодні вночі загорілася квартира в житловому будинку. Під час гасіння пожежі виявлено загибле подружжя.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Інцидент стався о 02:36, рятувальники встановили загоряння в квартирі на 4-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку.
"Під час гасіння пожежі в квартирі виявлені загиблі господарі квартири: чоловік 1936 р.н. і його дружина 1937 р. н. в результаті пожежі знищено домашнє майно в кімнаті. Причина пожежі та збитки - встановлюються", - йдеться в повідомленні.Фото: в Одеській області сталася пожежа, є загиблі (ДСНС)
О 02:59 пожежу локалізовано, о 03: 27 ліквідовано на площі 12 квадратних метрів. ДСНС використали 4 одиниці пожежної техніки та 13 рятувальників.
Відзначимо, що біля берегів Греції сталася пожежа на круїзному судні Euroferry Olympia. На його борту під час пожежі перебувало 288 осіб.
Нагадаємо, що в селі Креховичі Івано-Франківської області, на трасі "Стрий-Мамалига" рятувальники другий день гасять цистерну з газом. З найближчих будинків від місця події евакуювали людей.