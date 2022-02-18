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Під Одесою вночі горіла п'ятиповерхівка, є загиблі

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Україна, П'ятниця 18 лютого 2022 09:31
Під Одесою вночі горіла п'ятиповерхівка, є загиблі Фото: в Одеській області сталася пожежа, є загиблі (ДСНС)
Автор: Кароліна Гайдук

В Ізмаїлі (Одеська область) сьогодні вночі загорілася квартира в житловому будинку. Під час гасіння пожежі виявлено загибле подружжя.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Інцидент стався о 02:36, рятувальники встановили загоряння в квартирі на 4-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку.

"Під час гасіння пожежі в квартирі виявлені загиблі господарі квартири: чоловік 1936 р.н. і його дружина 1937 р. н. в результаті пожежі знищено домашнє майно в кімнаті. Причина пожежі та збитки - встановлюються", - йдеться в повідомленні.Під Одесою вночі горіла п'ятиповерхівка, є загибліФото: в Одеській області сталася пожежа, є загиблі (ДСНС)

О 02:59 пожежу локалізовано, о 03: 27 ліквідовано на площі 12 квадратних метрів. ДСНС використали 4 одиниці пожежної техніки та 13 рятувальників.

Відзначимо, що біля берегів Греції сталася пожежа на круїзному судні Euroferry Olympia. На його борту під час пожежі перебувало 288 осіб.

Нагадаємо, що в селі Креховичі Івано-Франківської області, на трасі "Стрий-Мамалига" рятувальники другий день гасять цистерну з газом. З найближчих будинків від місця події евакуювали людей.

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Одеса ДСНС Пожежа
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