Погибшие на Донбассе военные были спецназовцами "Альфы"

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Военные погибли при выполнении боевого задания

На Донбассе погибли два офицера спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом написал народный депутат, полковник СБУ Роман Костенко на своей странице в Facebook.

Костенко отметил, что военные погибли при выполнении боевого задания.

"Сегодня очередное трагическое сообщение с Донбасса - при выполнении боевого задания погибли два офицера спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины - Денис и Дмитрий. Это тяжелое горе для их родных и невосполнимая потеря для боевых побратимов", - отметил он.

Напомним, вчера боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В частности, обстрелы зафиксированы вблизи Новолуганского, Зайцево, Лебединского, Красногоровки, Павлополя, Широкиного. Минометы запрещенного калибра зафиксировали неподалеку Новогригорьевки.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины подготовил пять сценариев реинтеграции Донбасса.

Отметим, российская сторона на саммите "нормандской четверки" в Париже будет настаивать на прямом диалоге Украины с представителями оккупированного Донбасса.