ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Погибшие на Донбассе военные были спецназовцами "Альфы"

Новости » Происшествия     02.12.2019 - 11:06
Погибшие на Донбассе военные были спецназовцами "Альфы"
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Военные погибли при выполнении боевого задания

На Донбассе погибли два офицера спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом написал народный депутат, полковник СБУ Роман Костенко на своей странице в Facebook.

Костенко отметил, что военные погибли при выполнении боевого задания.

"Сегодня очередное трагическое сообщение с Донбасса - при выполнении боевого задания погибли два офицера спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины - Денис и Дмитрий. Это тяжелое горе для их родных и невосполнимая потеря для боевых побратимов", - отметил он.

Напомним, вчера боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В частности, обстрелы зафиксированы вблизи Новолуганского, Зайцево, Лебединского, Красногоровки, Павлополя, Широкиного. Минометы запрещенного калибра зафиксировали неподалеку Новогригорьевки.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины подготовил пять сценариев реинтеграции Донбасса.

Отметим, российская сторона на саммите "нормандской четверки" в Париже будет настаивать на прямом диалоге Украины с представителями оккупированного Донбасса.

На Донбассе в воскресенье погибли двое украинских военных На Донбассе погибли двое украинских военных
Новости Украины ДонецкДонбассвоенные
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь