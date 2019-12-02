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Загиблі на Донбасі військові були спецназівцями "Альфи"

Новини » Надзвичайні події     02.12.2019 - 11:06
Загиблі на Донбасі військові були спецназівцями "Альфи"
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Військові загинули при виконанні бойового завдання

На Донбасі загинули два офіцери спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки України (СБУ). Про це написав народний депутат, полковник СБУ Роман Костенко на своїй сторінці в Facebook.

Костенко зазначив, що військові загинули при виконанні бойового завдання.

"Сьогодні чергове трагічне повідомлення з Донбасу - при виконанні бойового завдання загинули два офіцера спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки України - Денис і Дмитро. Це важке горе для рідних і непоправна втрата для бойових побратимів", - зазначив він.

Нагадаємо, вчора бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Зокрема, обстріли зафіксовані поблизу Новолуганского, Зайцево, Лебединського, Красногорівки, Павлополя, Широкиного. Міномети забороненого калібру зафіксували неподалік Новогригорівка.

Раніше повідомлялося, що Рада національної безпеки і оборони України підготував п'ять сценаріїв реінтеграції Донбасу.

Зазначимо, російська сторона на саміті "нормандської четвірки" в Парижі буде наполягати на прямому діалозі України з представниками окупованого Донбасу.

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