Погибшие 39 мигрантов в грузовике были вьетнамцами, - полиция

Полиция, расследующая гибель 39 человек в грузовике в Эссексе (Великобритания), считает, что погибшие были вьетнамцами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В полиции заявили, что находятся в прямом контакте с некоторыми из семей жертв, которые приехали из Вьетнама.

"В настоящее время мы считаем, что жертвами являются граждане Вьетнама, и мы находимся в контакте с правительством Вьетнама", - говорится в сообщении.

Ранее полиция Вьетнама задержала двух человек, которых подозревают в причастности к торговле людьми в связи с гибелью 39 мигрантов, чьи тела были обнаружены в грузовике в Великобритании. Задержание во Вьетнаме провели после того, как британская полиция арестовала четырех человек и объявила в розыск двух братьев из Северной Ирландии, которые связаны с автоперевозками и судоходной делом

Напомним, 23 октября в Англии обнаружили грузовик с 39 трупами, включая тело подростка. Сначала сообщили, что погибшие оказались гражданами Китая. По данным британских СМИ, температура в контейнере составляла -25 градусов по Цельсию. Людям не хватало воздуха. Медики выносили уже окоченевшие тела из фургона.