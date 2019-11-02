Загиблі 39 мігрантів у вантажівці були в'єтнамцями, - поліція

Поліція, що розслідує загибель 39 осіб у вантажівці в Ессексі (Великобританія), вважає, що загиблі були в'єтнамцями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

У поліції заявили, що знаходяться в прямому контакті з деякими з родин жертв, які приїхали з В'єтнаму.

"В даний час ми вважаємо, що жертвами є громадяни В'єтнаму, і ми знаходимося в контакті з урядом В'єтнаму", - йдеться в повідомленні.

Раніше поліція В'єтнаму затримала двох осіб, яких підозрюють у причетності до торгівлі людьми в зв'язку з загибеллю 39 мігрантів, чиї тіла були виявлені у вантажівці у Великобританії. Затримання у В'єтнамі провели після того, як британська поліція заарештувала чотирьох осіб і оголосила в розшук двох братів з Північної Ірландії, які пов'язані з автоперевезеннями і судноплавної справою

Нагадаємо, 23 жовтня в Англії виявили вантажівку з 39 трупами, включаючи тіло підлітка. Спочатку повідомили, що загиблі виявилися громадянами Китаю. За даними британських ЗМІ, температура в контейнері становила -25 градусів за Цельсієм. Людям не вистачало повітря. Медики виносили вже задубілі тіла з фургона.