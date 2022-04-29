Погибшей от ракетного удара по Киеву оказалась журналистка "Радио Свободы"

Стало известно имя погибшей в результате вчерашнего ракетного удара по Киеву. Ею оказалась журналистка "Радио Свобода" Вера Гирич.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост коллеги погибшей в Facebook Александра Демченко.

"Я лично не зол и не хочу плакать, потому что это должно повторяться каждый день. Я просто не знаю как рассказать, какого замечательного человека больше нет", - добавил Александр Демченко.

"Это маленькая машинка Веры Гирич - моей коллеги по радио Свобода. На ней пару лет назад она возила нас в Немешаево, рассказывать как искать информацию на оккупированных территориях. Теперь веры больше нет. Точная российская ракета попала в ее дом, Вера пролежала там всю ночь, а нашли ее только утром", - написал он.

Ранее стало известно, что сегодня под завалами жилого дома, пострадавшего в результате вчерашнего ракетного удара по Киеву, нашли тело погибшего человека. Разбор завалов продолжается.

Напомним, вчера вечером войска РФ выпустили пять ракет по Киеву, часть из них удалось сбить. А уже на утро 29 апреля сообщалось о 10 пострадавших, четверо из которых получили ранения и были госпитализированы.

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