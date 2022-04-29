Загиблою від ракетного удару по Києву виявилася журналістка "Радіо Свободи"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост колеги загиблої у Facebook Олександра Демченко.

"Я особисто не злий і не хочу плакати, бо це мало б повторюватись щодня. Я просто не знаю як розповісти, якої чудової людини більше немає", - додав Олександр Демченко.

"Це маленька машинка Віри Гирич - моєї колеги з Радіо Свобода. На ній пару років тому вона возила нас у Немішаєво, розповідати як шукати інформацію на окупованих територіях. Тепер Віри більше немає. Точна російська ракета потрапила у її будинок, Віра пролежала там всю ніч, а знайшли її лише зранку", - написав він.

Раніше стало відомо, що сьогодні під завалами житлового будинку, який постраждав внаслідок вчорашнього ракетного удару по Києву, знайшли тіло загиблої людини. Розбір завалів триває.

Нагадаємо, вчора увечері війська РФ випустили п'ять ракет по Києву, частину з них вдалося збити. А вже на ранок 29 квітня повідомлялося про 10 постраждалих, четверо з яких зазнали поранень і були госпіталізовані.

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