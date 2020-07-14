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Обстрел медгруппы на Донбассе: прокуратура открыла дело

Донецкая область, Вторник 14 июля 2020 17:00
Обстрел медгруппы на Донбассе: прокуратура открыла дело
Фото: эвакуация раненого (mil.gov.ua)
Автор: Роман Калиниченко

Действия боевиков квалифицировали как нарушение законов ведения войны

Прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело по факту обстрела медбригады во время эвакуации украинского военного с поля боя. Действия агрессора квалифицируют как нарушение законов и обычаев войны.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Следствием установлено, что 13 июля во время попытки эвакуации тела погибшего командира разведывательного взвода, который подорвался на взрывном устройстве возле села Зайцево Бахмутского района, российские наемники обстреляли из крупнокалиберного стрелкового оружия военных, которые имели маркировку медицинского персонала.

"Для эвакуации тела военнослужащего был согласован режим тишины. В то же время, представители незаконных вооруженных формирований РФ, предоставляя обещания прекращения огня, преследовали цель совершения нападения на медицинский персонал", - отметили в Офисе генпрокурора.

По данным правоохранительных органов, это уже третий зарегистрированный факт вероломства боевиков после Иловайской трагедии и обороны Донецкого аэропорта.

Тела погибших до сих пор находятся на поле боя, поскольку представители боевиков, контролируемых РФ, не гарантируют прекращении огня.

Досудебное расследование начато по факту нарушения законов и обычаев войны вместе с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, вчера вечером стало известно об обстреле боевиками медицинской эвакуационной группы, которая пыталась забрать с поля боя погибшего украинского бойца.

В Министерстве иностранных дел заявили, что убийство украинского медика на Донбассе просто так не оставят.

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