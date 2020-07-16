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Стало известно имя погибшего в районе Зайцево военного

Зайцево, Четверг 16 июля 2020 11:57
Стало известно имя погибшего в районе Зайцево военного
Фото: украинские военные (mil.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

На Донбассе 13 июля подорвался лейтенант Дмитрий Красногрудь

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в районе Зайцево Донецкой области 13 июля погиб морпех Дмитрий Красногрудь. Он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Об этом говорится в Facebook Военно-морских сил.

Сообщается, что Красногрудь погиб во время выполнения боевого задания.

"Командование, весь личный состав Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким военнослужащего", - говорится в сообщении.

В 35-й отдельной бригаде морской пехоты добавили, что лейтенант Красногрудь получил многочисленные осколочные ранения в результате срабатывания неизвестного взрывного устройства.

Стало известно имя погибшего в районе Зайцево военного

Фото: Дмитрий Красногрудь (facebook.com/35obrmp)

Напомним, вчера сообщалось, что украинской стороне передали тело военного, который погиб в районе Зайцево в результате подрыва на мине.

В день его гибели боевики устроили засаду на украинскую эвакуационную группу, хотя был согласован режим "тишины". В результате группа попала под огонь противника, погиб военный медик Николай Илин и еще один боец получил ранения.

Об их эвакуации официально не сообщалось, в то же время боевики утверждают, что якобы согласовывают с украинской стороной передачу еще двух тел.

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