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Загиблого під Зайцевим медика досі не передали Україні

Зайцеве, Четвер 16 липня 2020 15:19
Загиблого під Зайцевим медика досі не передали Україні
Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Отримано гарантії режиму "тиші" для пошуку ще одного українського військового

Українській стороні досі не передали тіло загиблого під Зайцевим Донецької області військового медика. Але вже отримано гарантії безпеки для пошуку військового, який був поранений 13 липня.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил в Facebook.

Повідомляється, що командування Об'єднаних сил робить все необхідне для передачі українській стороні тіла загиблого військового медика Миколи Іліна. Крім того, за ініціативою української сторони від моніторингової місії ОБСЄ отримано гарантії режиму "Тиша" для пошуку третього військовослужбовця. Пошуки почалися о 12:00.

Також повідомляється, що українській стороні передали тіло лейтенанта Дмитра Красногрудя, який першим загинув у районі Зайцевого 13 липня. Прощання із загиблим відбудеться завтра, 17 липня, в 11:00 у місті Лиман Донецької області, на території центрального Храму.

Нагадаємо, сьогодні у ВМС України підтвердили загибель Дмитра Красногрудя, який 13 липня підірвався на вибуховому пристрої.

За даними української сторони, на місце його загибелі в той же день була спрямована евакуаційна група, яка, незважаючи на гарантії "тиші", потрапила в засідку; в результаті загинув військовий медик і ще один військовий був поранений, всі ці дні вони залишалися на полі бою.

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