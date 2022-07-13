UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Погибшая и более 30 раненых: обстрелы Николаевской области не утихают

Фото: российские войска снова ударили по Николаевской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска продолжают обстреливать Николаевскую область. За минувшие сутки из-за вражеских атак погиб один человек, а еще 34 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского областного совета Анну Замазееву в Telegram.

По ее словам, под удары попали населенные пункты Баштанского и Николаевского районов.

"Две ракеты по Баштанке - к сожалению, есть погибшая", - пишет Замазеева.

Кроме того, обстрелы также были зафиксированы в Широковской, Ингульской, Березнеговатской, Шевченковской и Галициновской общинах.

"Есть попадания в медучреждение и жилые дома. В результате обстрелов продолжается фиксация возгорания полей с зерновыми. В целом же, за минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 34 человека", - сообщила Замазеева.

Она уточнила, что детей среди пострадавших нет.

Все раненые доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 325 граждан, пострадавших от атак оккупантов на область. Еще 41 пострадавший получил помощь амбулаторно

Напомним, вчера в городе Баштанка Николаевской области произошла утечка газа из-за обстрела оккупантов - ракета попала в котельную.

Добавим, вчера российские оккупанты во время утреннего обстрела Николаева выпустили по городу 19 ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская областьВойна России против Украины