Погибшая и более 30 раненых: обстрелы Николаевской области не утихают

Российские войска продолжают обстреливать Николаевскую область. За минувшие сутки из-за вражеских атак погиб один человек, а еще 34 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского областного совета Анну Замазееву в Telegram.
По ее словам, под удары попали населенные пункты Баштанского и Николаевского районов.
"Две ракеты по Баштанке - к сожалению, есть погибшая", - пишет Замазеева.
Кроме того, обстрелы также были зафиксированы в Широковской, Ингульской, Березнеговатской, Шевченковской и Галициновской общинах.
"Есть попадания в медучреждение и жилые дома. В результате обстрелов продолжается фиксация возгорания полей с зерновыми. В целом же, за минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 34 человека", - сообщила Замазеева.
Она уточнила, что детей среди пострадавших нет.
Все раненые доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь.
В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 325 граждан, пострадавших от атак оккупантов на область. Еще 41 пострадавший получил помощь амбулаторно
Напомним, вчера в городе Баштанка Николаевской области произошла утечка газа из-за обстрела оккупантов - ракета попала в котельную.
Добавим, вчера российские оккупанты во время утреннего обстрела Николаева выпустили по городу 19 ракет.
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