Загибла та понад 30 поранених: обстріли Миколаївської області не вщухають

За її словами, під удари потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів.

"Дві ракети по Баштанці - на жаль, є загибла", - пише Замазєєва.

Крім того, обстріли також були зафіксовані у Широківській, Інгульській, Березнегуватській, Шевченківській та Галіцинівській громадах.

"Є попадання у медзаклад та житлові будинки. В результаті обстрілів продовжується фіксація займання полів з зерновими. Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 34 людини", - повідомила Замазєєва.

Вона уточнила, що дітей серед постраждалих немає.

Усі поранені доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу.

Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 325 громадян, що постраждали від атак окупантів на область. Ще 41 постраждалий отримав допомогу амбулаторно

Нагадаємо, вчора в місті Баштанка Миколаївської області стався витік газу через обстріл окупантів - ракета влучила в котельню.

Додамо, вчора російські окупанти під час ранкового обстрілу Миколаєва випустили по місту 19 ракет.

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