Погибли более 20 бегунов. Китай временно запретил проведение ультрамарафонов

Правительство Китая временно запретило ультрамарафоны и другие виды спорта, в которых отсутствует четкий контроль, правила и стандарты безопасности. Поскольку на соревновании в провинции Ганьсу погиб 21 спортсмен.

Об этом сообщает BBC.

В частности, теперь в Китае запрещен трейл (длительные забеги по местности с разным рельефом) и полеты в вингсьютах, которые также называют "костюмами-крыльями" и гонки на сверхдлинных дистанциях. Однако пока не известно, как долго продлится запрет.