UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Погибли более 20 бегунов. Китай временно запретил проведение ультрамарафонов

Автор: РБК-Украина

Правительство Китая временно запретило ультрамарафоны и другие виды спорта, в которых отсутствует четкий контроль, правила и стандарты безопасности. Поскольку на соревновании в провинции Ганьсу погиб 21 спортсмен.

Об этом сообщает BBC.

В частности, теперь в Китае запрещен трейл (длительные забеги по местности с разным рельефом) и полеты в вингсьютах, которые также называют "костюмами-крыльями" и гонки на сверхдлинных дистанциях.

Однако пока не известно, как долго продлится запрет.

Напомним, в конце мая на северо-западе Китая стихия обрушилась на провинцию Ганьсу, где проходил ультрамарафон. В результате плохих погодных условий погиб 21 спортсмен. 151 из 172 участников ультрамарафона удалось эвакуировать. Из них восемь получили легкие травмы и были госпитализированы.

На высокогорном этапе ультрамарафона снизилась температура, пошел град вместе с порывами шквального ветра.

Ранее сообщалось, что в Китае произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 7,4 по шкале Рихтера.

Кроме того, в Соединенных Штатах произошло сильное наводнение, в результате которого погибли люди.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Китаймарафонбег