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В Луизиане - сильное наводнение: сотни семей пострадали, есть погибшие

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США, Пятница 21 мая 2021 05:37
В Луизиане - сильное наводнение: сотни семей пострадали, есть погибшие Фото: наводнение в Луизиане (https://twitter.com/Sachinettiyil)
Автор: Наталья Скороход

В штате США Луизиана произошло сильное наводнение после затянувшегося дождя и урагана. Власти сообщают, что от стихии пострадали сотни семей, 5 человек погибли.

Об этом сообщает NBC News.

По словам губернатора Джона Бел Эдвардса, из пяти смертей четыре были связаны с попаданием людей в паводок. Люди утонули в своих автомобилях, которые оказались под водой. Также сообщается, что один 76-летний мужчина скончался после отключения электроэнергии, вызванного ураганом. Его жизнь зависела от кислородного оборудования.

Также Эдвардс, сообщил, что сотни домов, в основном в Лейк-Чарльз и Батон-Руж, пострадали от наводнения.

"Около 400 семей пострадали от наводнения в Лейк-Чарльз и около 300 - в Батон-Руж, но это число меняется каждый час", - сказал Эдвардс.

Более того, синоптики сообщают, что ожидается больше дождя. По данным Национальной метеорологической службы, до пятницы в районе озера Чарльз может упасть еще два-три дюйма.

"Но в некоторых областях может быть больше - от 6 до 10 дюймов", - сказал метеоролог из офиса метеорологической службы в Лейк-Чарльзе Дональд Джонс.

Напомним, по Индии пронесся мощный циклон. Он принес поваленные с корнями деревья, разбитые крыши домов и наводнение. В результате 12 человек погибли.

Ранее сообщалось, что Мелитополь накрыл сильный град. В сети появилось видео стихии.

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