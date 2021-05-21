В Луизиане - сильное наводнение: сотни семей пострадали, есть погибшие

В штате США Луизиана произошло сильное наводнение после затянувшегося дождя и урагана. Власти сообщают, что от стихии пострадали сотни семей, 5 человек погибли.

По словам губернатора Джона Бел Эдвардса, из пяти смертей четыре были связаны с попаданием людей в паводок. Люди утонули в своих автомобилях, которые оказались под водой. Также сообщается, что один 76-летний мужчина скончался после отключения электроэнергии, вызванного ураганом. Его жизнь зависела от кислородного оборудования.

Также Эдвардс, сообщил, что сотни домов, в основном в Лейк-Чарльз и Батон-Руж, пострадали от наводнения.

"Около 400 семей пострадали от наводнения в Лейк-Чарльз и около 300 - в Батон-Руж, но это число меняется каждый час", - сказал Эдвардс.

Более того, синоптики сообщают, что ожидается больше дождя. По данным Национальной метеорологической службы, до пятницы в районе озера Чарльз может упасть еще два-три дюйма.