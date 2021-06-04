Загинули понад 20 бігунів. Китай тимчасово заборонив проведення ультрамарафонів

Уряд Китаю тимчасово заборонив ультрамарафони та інші види спорту, в яких відсутній чіткий контроль, правила і стандарти безпеки. Оскільки на змаганні в провінції Ганьсу загинув 21 спортсмен.

Про це повідомляє BBC.

Зокрема, тепер в Китаї заборонений трейл (тривалі забіги по місцевості з різним рельєфом) і польоти в вінгсьютах, які також називають "костюмами-крилами" і гонки на наддовгих дистанціях. Однак поки не відомо, як довго триватиме заборона.