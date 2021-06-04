Загинули понад 20 бігунів. Китай тимчасово заборонив проведення ультрамарафонів

Уряд Китаю тимчасово заборонив ультрамарафони та інші види спорту, в яких відсутній чіткий контроль, правила і стандарти безпеки. Оскільки на змаганні в провінції Ганьсу загинув 21 спортсмен.
Про це повідомляє BBC.
Зокрема, тепер в Китаї заборонений трейл (тривалі забіги по місцевості з різним рельєфом) і польоти в вінгсьютах, які також називають "костюмами-крилами" і гонки на наддовгих дистанціях.
Однак поки не відомо, як довго триватиме заборона.
Нагадаємо, наприкінці травня на північному заході Китаю стихія обрушилася на провінцію Ганьсу, де проходив ультрамарафон. В результаті поганих погодних умов загинув 21 спортсмен. 151 з 172 учасників ультрамарафону вдалося евакуювати. З них вісім отримали легкі травми і були госпіталізовані.
На високогірному етапі ультрамарафону знизилася температура, пішов град разом з поривами шквального вітру.
Раніше повідомлялося, що у Китаї стався сильний землетрус. Його магнітуда склала 7,4 за шкалою Ріхтера.
Крім того, у Сполучених Штатах сталася сильна повінь, в результаті якого загинули люди.