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В Китае во время марафона бушевала стихия: участников эвакуировали, есть погибшие

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Китай, Понедельник 24 мая 2021 00:17
В Китае во время марафона бушевала стихия: участников эвакуировали, есть погибшие Фото: спасатели эвакуировали участников марафона в Китае (twitter.com/Mundo_News)
Автор: Наталья Скороход

На северо-западе Китая стихия обрушилась на провинцию Ганьсу, где проходил ультрамарафон. В результате участников пришлось эвакуировать, 21 человек погиб из-за непогоды.

Об этом сообщает Reuters.

Забег на 100 км начался в субботу в живописной местности на излучине Желтой реки, известной своими отвесными скалами и каменными колоннами. Маршрут пролегает через каньоны и холмы на засушливом плато на высоте более 1000 метров.

Гонка началась в 9:00 утра. Участники были одеты в футболки и шорты. Около полудня на горный участок гонки обрушился град, ледяной дождь и ураганы, которые привели к резкому падению температуры до 6 градусов.

По сообщениям государственных СМИ, была начата масштабная спасательная операция, в которую было отправлено более 1200 спасателей. Спасать участников забега также помогали тепловизионные дроны, радар-детекторы и оборудование для сноса домов.

Оползень, последовавший из-за суровой погоды, также затруднил спасательные работы, заявили официальные лица из Байиня, расположенного примерно в 1000 км к западу от столицы Китая Пекина.

Всего в гонке приняли участие 172 человека. К воскресенью 151 участник был признан невредимым. Последний пропавший бегун был найден мертвым в 9:30 утра в воскресенье. В результате число погибших от непогоды достигло 21.

Участники забега говорят, что ветер был настолько сильным, что их тепловые одеяла разорвало на куски. Многие бегуны страдали от переохлаждения и заблудились из-за сильного ветра и проливного дождя.

Неприятным является и то, что синоптики прогнозировали ухудшение погоды - сильные ветры, дождь, резкое снижение температуры. По данным Китайского метеорологического управления такая погода должна была сохраняться до воскресенья.

Поэтому случай вызвал возмущение общественности в китайских социальных сетях. Люди недовольны отсутствием планирования на случай непредвиденных обстоятельств.

На брифинге официальные лица Baiyin извинились перед общественностью и сказали, что они опечалены трагической смертью бегунов.

Правительство провинции Ганьсу создало следственную группу для дальнейшего расследования причин смерти.

Напомним, в Китае произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 7,4 по шкале Рихтера.

Ранее сообщалось, что в США произошло сильное наводнение, в результате которого погибли люди.

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