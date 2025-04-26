Погасла фара у авто: як поміняти лампочку в дорозі

Ситуація, яка не залежить від класу і ціни автомобіля: лампа у фарі може перегоріти без попередження. Як замінити її, щоб не ризикувати, рухаючись з поганим освітленням?

Потреба замінити лампу саме власними силами пояснюється просто. По-перше, Правила дорожнього руху України (п. 31.4.3) забороняють рух з непрацюючим ближнім світлом у лівій фарі (штраф 340 грн. згідно ст. 121 ч. 1 КУпАП). А значить, виходом з ситуації для водія буде негайне встановлення у ліву фару або нової лампи, або ненової, але працюючої – яку ви витягнули, наприклад, з правої фари. А по-друге, не можна сказати, що послуги електрика скрізь доступні – вони і дорогі, і чергу у кілька днів частенько доводиться "відстояти".

Що потрібно для заміни лампи у фарі

Конструктори легкових авто намагаються сконструювати фари так, щоб заміна лампи не вимагала спеціальних навичок. І тому не дивно, що процедура заміни часто описується в заводському мануалі, який лежить у бардачку авто. При тому не можна сказати, що ця операція завжди дається легко. Тим більше що на виконавця чекає двоступеневе випробовування: перш треба дістатися до задньої частини корпусу фари, а потім ще дотягнутись пальцями до лампи всередині. Часто при цьому заважає обмеження у просторі.

Слід визнати, що в кількох моделей для заміни лампочки доводиться попередньо щось демонтувати – і добре, якщо саму тільки фару. Буває, що треба зняти решітку радіатора, сусіднє колесо, підкрилок, бампер. Перелік таких машин невеликий, але вони досить поширені, зокрема, це Volkswagen Golf IV, Citroen C1, Opel Astra H, BMW E90, Ford Mondeo III.

Порядок заміни лампи у фарі

З точки зору конструкції фари більшості моделей схожі між собою, тому і алгоритм заміни лампи в цілому однаковий:

Знайти тилову частини фари. Розберіться, де на ній знімна кришка. Можливо, доведеться звільнити доступ до неї, прибравши, наприклад, джгут дротів, трубки омивача тощо;

Розберіться, де на ній знімна кришка. Можливо, доведеться звільнити доступ до неї, прибравши, наприклад, джгут дротів, трубки омивача тощо; Зняти кришку . Гумову треба стягнути, узявшись за передбачений язичок або просто за край, пластикову найчастіше треба повернути, приблизно на чверть – на півоберти. Зважайте на гумове кільце-ущільнювач під нею, його легко загубити, якщо воно впаде під машину. Майте на увазі, що часто кришку не можна відразу зміщувати вбік, бо в її опуклість входить виступаючий цоколь з колодкою електричного роз’єма;

. Гумову треба стягнути, узявшись за передбачений язичок або просто за край, пластикову найчастіше треба повернути, приблизно на чверть – на півоберти. Зважайте на гумове кільце-ущільнювач під нею, його легко загубити, якщо воно впаде під машину. Майте на увазі, що часто кришку не можна відразу зміщувати вбік, бо в її опуклість входить виступаючий цоколь з колодкою електричного роз’єма; Зняти колодку роз’єма з цоколя . Бува, це робиться в першу чергу, бува – вже після знятті кришки, дивлячись як це передбачили конструктори. Врахуйте, що часто штекер знімається з трудом, бо справні контакти мають бути тугими;

. Бува, це робиться в першу чергу, бува – вже після знятті кришки, дивлячись як це передбачили конструктори. Врахуйте, що часто штекер знімається з трудом, бо справні контакти мають бути тугими; Звільнити пружинний стопор. Тонкий дротяний зажим притискує лампу до її гнізда – то його треба вивести із зачеплення з вирізами у гнізді. Буде важко, бо часто це доводиться робити навпомацки;

Тонкий дротяний зажим притискує лампу до її гнізда – то його треба вивести із зачеплення з вирізами у гнізді. Буде важко, бо часто це доводиться робити навпомацки; Витягнути лампу назад. Бажано тримати її при цьому так, щоб не торкатися пальцями скла, бо це шкідливо для ресурсу лампи. Проте, якщо вже ясно, що вона несправна, цим застереженням можна знехтувати. Спробуйте запам’ятати, в якому положенні стояла лампа у гнізді – це вам знадобиться при наступній операції;

Бажано тримати її при цьому так, щоб не торкатися пальцями скла, бо це шкідливо для ресурсу лампи. Проте, якщо вже ясно, що вона несправна, цим застереженням можна знехтувати. Спробуйте запам’ятати, в якому положенні стояла лампа у гнізді – це вам знадобиться при наступній операції; Вставити нову лампу. Розберіться, в який спосіб лампа встановлюється у правильне положення. Зазвичай для правильного позиціонування вона має спеціальні виступи, під які в гнізді у фарі є відповідні вирізи. В принципі, коли поставити лампу неправильно, пружинний фіксатор не застебнеться – але оскільки це зробити все одно непросто, виконавець не відразу зрозуміє, у чому насправді проблема;

Розберіться, в який спосіб лампа встановлюється у правильне положення. Зазвичай для правильного позиціонування вона має спеціальні виступи, під які в гнізді у фарі є відповідні вирізи. В принципі, коли поставити лампу неправильно, пружинний фіксатор не застебнеться – але оскільки це зробити все одно непросто, виконавець не відразу зрозуміє, у чому насправді проблема; Під’єднати штекер проводки . Щоб вцілити на всі роз’єми було простіше, ще при встановленні лампи спробуйте запам’ятати, як зорієнтовані її контакти;

. Щоб вцілити на всі роз’єми було простіше, ще при встановленні лампи спробуйте запам’ятати, як зорієнтовані її контакти; Щільно закрити кришку. Переконайтесь, що гумка під кришкою встановлена правильно, і що кришка зайняла своє місце без перекосів. Адже нещільності у корпусі фари – швидкий шлях до її виведення з ладу.

Коротко

Якщо у вас не вийшло замінити лампу лівої фари в польових умовах, є ще один варіант дістатись додому без ризику отримати штраф. В українських ПДР є пункт 31.5, і він в такій ситуації дозволяє не замінювати лампочку і не викликати евакуатор, а увімкнути аварійку та "рухатися якомога коротшим шляхом до місця стоянки або ремонту, дотримуючись запобіжних заходів з виконанням вимог пунктів 9.9 і 9.11 (йдеться про аварійку) цих Правил". Зрозуміло, що треба бути максимально обережним, адже у випадку аварії важко буде довести, що причина – не у вашій непрацюючій фарі.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Motor.