Погасла фара в авто: как поменять лампочку в дороге

Ситуация, которая не зависит от класса и цены автомобиля: лампа в фаре может перегореть без предупреждения. Как заменить ее, чтобы не рисковать, двигаясь с плохим освещением?

Необходимость заменить лампу именно собственными силами объясняется просто. Во-первых, Правила дорожного движения Украины (п. 31.4.3) запрещают движение с неработающим ближним светом в левой фаре (штраф 340 грн. согласно ст. 121 ч. 1 КУоАП). А значит, выходом из ситуации для водителя будет немедленная установка в левую фару либо новой лампы, либо неновой, но работающей - которую вы вытащили, например, из правой фары. А во-вторых, нельзя сказать, что услуги электрика везде доступны - они и дорогие, и очередь в несколько дней частенько приходится "отстоять".

Что нужно для замены лампы в фаре

Конструкторы легковых авто стараются сконструировать фары так, чтобы замена лампы не требовала специальных навыков. И поэтому неудивительно, что процедура замены часто описывается в заводском мануале, который лежит в бардачке авто. При том нельзя сказать, что эта операция всегда дается легко. Тем более что исполнителя ждет двухступенчатое испытание: сначала надо добраться до задней части корпуса фары, а потом еще дотянуться пальцами до лампы внутри. Часто при этом мешает ограничение в пространстве.

Следует признать, что у нескольких моделей для замены лампочки приходится предварительно что-то демонтировать - и хорошо, если одну только фару. Бывает, что надо снять решетку радиатора, соседнее колесо, подкрылок, бампер. Перечень таких машин небольшой, но они достаточно распространены, в частности, это Volkswagen Golf IV, Citroen C1, Opel Astra H, BMW E90, Ford Mondeo III.

Порядок замены лампы в фаре

С точки зрения конструкции фары большинства моделей схожи между собой, поэтому и алгоритм замены лампы в целом одинаковый:

Найти тыловую часть фары. Разберитесь, где на ней съемная крышка. Возможно, придется освободить доступ к ней, убрав, например, жгут проводов, трубки омывателя и т.п;

Разберитесь, где на ней съемная крышка. Возможно, придется освободить доступ к ней, убрав, например, жгут проводов, трубки омывателя и т.п; Снять крышку . Резиновую надо стянуть, взявшись за предусмотренный язычок или просто за край, пластиковую чаще всего надо повернуть, примерно на четверть - на пол-оборота. Учитывайте резиновое кольцо-уплотнитель под ней, его легко потерять, если оно упадет под машину. Имейте в виду, что часто крышку нельзя сразу смещать в сторону, так как в ее выпуклость входит выступающий цоколь с колодкой электрического разъема;

. Резиновую надо стянуть, взявшись за предусмотренный язычок или просто за край, пластиковую чаще всего надо повернуть, примерно на четверть - на пол-оборота. Учитывайте резиновое кольцо-уплотнитель под ней, его легко потерять, если оно упадет под машину. Имейте в виду, что часто крышку нельзя сразу смещать в сторону, так как в ее выпуклость входит выступающий цоколь с колодкой электрического разъема; Снять колодку разъема с цоколя . Бывает, это делается в первую очередь, бывает - уже после снятии крышки, смотря как это предусмотрели конструкторы. Учтите, что часто штекер снимается с трудом, потому что исправные контакты должны быть тугими;

. Бывает, это делается в первую очередь, бывает - уже после снятии крышки, смотря как это предусмотрели конструкторы. Учтите, что часто штекер снимается с трудом, потому что исправные контакты должны быть тугими; Освободить пружинный стопор. Тонкий проволочный зажим прижимает лампу к ее гнезду - то его надо вывести из зацепления с вырезами в гнезде. Будет трудно, потому что часто это приходится делать наощупь;

Тонкий проволочный зажим прижимает лампу к ее гнезду - то его надо вывести из зацепления с вырезами в гнезде. Будет трудно, потому что часто это приходится делать наощупь; Вытянуть лампу обратно. Желательно держать ее при этом так, чтобы не касаться пальцами стекла, потому что это вредно для ресурса лампы. Однако, если уже ясно, что она неисправна, этим предостережением можно пренебречь. Попробуйте запомнить, в каком положении стояла лампа в гнезде - это вам понадобится при следующей операции;

Желательно держать ее при этом так, чтобы не касаться пальцами стекла, потому что это вредно для ресурса лампы. Однако, если уже ясно, что она неисправна, этим предостережением можно пренебречь. Попробуйте запомнить, в каком положении стояла лампа в гнезде - это вам понадобится при следующей операции; Вставить новую лампу. Разберитесь, каким образом лампа устанавливается в правильное положение. Обычно для правильного позиционирования она имеет специальные выступы, под которые в гнезде в фаре есть соответствующие вырезы. В принципе, если поставить лампу неправильно, пружинный фиксатор не застегнётся - но поскольку это сделать всё равно непросто, исполнитель не сразу поймёт, в чём на самом деле проблема;

Разберитесь, каким образом лампа устанавливается в правильное положение. Обычно для правильного позиционирования она имеет специальные выступы, под которые в гнезде в фаре есть соответствующие вырезы. В принципе, если поставить лампу неправильно, пружинный фиксатор не застегнётся - но поскольку это сделать всё равно непросто, исполнитель не сразу поймёт, в чём на самом деле проблема; Подсоединить штекер проводки . Чтобы попасть на все разъёмы было проще, ещё при установке лампы попробуйте запомнить, как сориентированы её контакты;

. Чтобы попасть на все разъёмы было проще, ещё при установке лампы попробуйте запомнить, как сориентированы её контакты; Плотно закрыть крышку. Убедитесь, что резинка под крышкой установлена правильно, и что крышка заняла свое место без перекосов. Ведь неплотности в корпусе фары - быстрый путь к ее выводу из строя.

Вкратце

Если у вас не получилось заменить лампу левой фары в полевых условиях, есть еще один вариант добраться домой без риска получить штраф. В украинских ПДД есть пункт 31.5, и он в такой ситуации позволяет не заменять лампочку и не вызывать эвакуатор, а включить аварийку и "двигаться как можно более коротким путем к месту стоянки или ремонта, соблюдая меры предосторожности с выполнением требований пунктов 9.9 и 9.11 (речь идет об аварийке) этих Правил". Понятно, что надо быть максимально осторожным, ведь в случае аварии трудно будет доказать, что причина - не в вашей неработающей фаре.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.