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На погашение долгов перед шахтерами предусмотрели 1 млрд гривен, - ОП

Автор: Инна Собора

Средства направят на своевременные выплаты зарплат шахтерам

В этом году в Государственном бюджете будет дополнительно предусмотрено не менее миллиарда гривен на погашение задолженности перед шахтерами. Задолженность формировалась более 10 лет.

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Об этом заявила заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на канале "Украина".

По ее словам, шахтерскую отрасль в Украине десятки лет разворовывали. Так, большинство сегодняшних задолженностей перед шахтерами формировались с 2008-го года.

"Сегодня мы выплачиваем всю текущую задолженность. У нас есть задолженности накопленные, старые. Мы будем с ними работать. В этом году в бюджете предусмотрено и будет дополнительно предусмотрено не менее миллиарда гривен для того, чтобы шахтеры вовремя получили зарплату", - добавила Ковалив.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина погасила все долги перед шахтерами государственных шахт.

В конце марта стало известно, что Кабмин погасил долги перед шахтерами за 2019 и февраль 2020 года: шахтерам поступили средства в сумме 327 млн гривен.

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