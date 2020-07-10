На погашення боргів перед шахтарями передбачили 1 млрд гривень, - ОП

Цього року в Державному бюджеті буде додатково передбачено не менше мільярда гривень на погашення заборгованості перед шахтарями. Заборгованість перед шахтарями формувалась більше 10 років.

Про це заявила заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" на каналі "Україна".

За її словами, шахтарська галузь в Україні десятки років розкрадалась. Так, більшість сьогоднішньої заборгованості перед шахтарями формувалась з 2008-го року.

"Сьогодні ми виплачуємо всю поточну заборгованість. В нас є заборгованості накопичені, старі. Ми будемо з ними працювати. Цього року в бюджеті передбачено і буде додатково передбачено не менше мільярда гривень для того, щоб шахтарі вчасно отримали зарплату", - додала Ковалів.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна погасила усі борги перед шахтарями державних шахт.

В кінці березня стало відомо, що Кабмін погасив борги перед шахтарями за 2019 і лютий 2020 року: шахтарям надійшли кошти в сумі 327 млн гривень.