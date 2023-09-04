UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Погано сформулював". Папа Римський виправдався за свої слова про імперську спадщину Росії

Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Папа Римський Франциск заявив, що його недавні висловлювання про Росію, сприйняті в Україні як похвала імперіалізму, були невдало сформульовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він заявив, що його наміром було нагадати молодим росіянам про велику культурну спадщину, а не про політичну.

"Я не думав про імперіалізм, коли говорив це. Можливо, я не зовсім вдало висловився, але, говорячи про велику Росію, я мав на увазі не стільки географічну, скільки культурну складову", - сказав Франциск. 

Він також згадав одного зі своїх улюблених авторів - Федора Достоєвського. 

"Це було випадкове зауваження, яке спало мені на думку, тому що я вивчав її (історію Росії, - ред.) у школі. Російська культура - це така краса, така глибина. Вона не повинна бути скасована через політичні проблеми. У Росії були темні політичні роки, але спадщина збереглася, вона доступна всім", - сказав він.

Заява Папи Римського

Нещодавно Папа Римський Франциск оскандалився звеличенням російського імперіалізму під час звернення до росіян-католиків.

У МЗС України заявили, що слова Франциска – звичайна імперіалістична пропаганда, якими Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок та знищення сотень українських міст та сіл.

У Кремлі були "дуже втішені" словами понтифіка, тоді як Ватикан спробував відхреститися від підтримки РФ.

Більше про заяви Франциска про Україну та чому вони викликають критику - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВатиканПапа римськийВійна Росії проти України