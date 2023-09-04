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"Плохо сформулировал". Папа Римский оправдался за свои слова об имперском наследии России

Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Папа Римский Франциск заявил, что его недавние высказывания о России, воспринятые в Украине как похвала империализму, были неудачно сформулированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он заявил, что его намерением было напомнить молодым россиянам о великом культурном наследии, а не о политическом.

"Я не думал об империализме, когда говорил это. Может быть, я не совсем удачно выразился, но, говоря о великой России, я имел в виду не столько географическую, сколько культурную составляющую", - сказал Франциск. 

Он также упомянул одного из своих любимых авторов - Федора Достоевского. 

"Это было случайное замечание, которое пришло мне в голову, потому что я изучал ее (историю России, - ред.) в школе. Русская культура - это такая красота, такая глубина. Она не должна быть отменена из-за политических проблем. В России были темные политические годы, но наследие сохранилось, оно доступно всем", - сказал он.

Заявление Папы Римского

Недавно Папа Римский Франциск оскандалился восхвалением российского империализма во время обращения к россиянам-католикам.

В МИД Украины заявили, что слова Франциска - обычная империалистическая пропаганда, которыми Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и украинок и уничтожение сотен украинских городов и сел.

В Кремле были "очень утешены" словами понтифика, тогда как Ватикан попытался откреститься от поддержки РФ.

Больше о заявлениях Франциска об Украине и почему они вызывают критику, – читайте в материале РБК-Украина.

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