"Погано сформулював". Папа Римський виправдався за свої слова про імперську спадщину Росії

Папа Римський Франциск заявив, що його недавні висловлювання про Росію, сприйняті в Україні як похвала імперіалізму, були невдало сформульовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він заявив, що його наміром було нагадати молодим росіянам про велику культурну спадщину, а не про політичну.

"Я не думав про імперіалізм, коли говорив це. Можливо, я не зовсім вдало висловився, але, говорячи про велику Росію, я мав на увазі не стільки географічну, скільки культурну складову", - сказав Франциск.

Він також згадав одного зі своїх улюблених авторів - Федора Достоєвського.

"Це було випадкове зауваження, яке спало мені на думку, тому що я вивчав її (історію Росії, - ред.) у школі. Російська культура - це така краса, така глибина. Вона не повинна бути скасована через політичні проблеми. У Росії були темні політичні роки, але спадщина збереглася, вона доступна всім", - сказав він.

Заява Папи Римського

Нещодавно Папа Римський Франциск оскандалився звеличенням російського імперіалізму під час звернення до росіян-католиків.

У МЗС України заявили, що слова Франциска – звичайна імперіалістична пропаганда, якими Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок та знищення сотень українських міст та сіл.

У Кремлі були "дуже втішені" словами понтифіка, тоді як Ватикан спробував відхреститися від підтримки РФ.

Більше про заяви Франциска про Україну та чому вони викликають критику - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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