Поганий зв'язок на телефоні? Ці прості способи допоможуть повернути стабільний сигнал за хвилину

Увімкніть і вимкніть режим "У польоті"

Звучить занадто просто, але часом найефективніші рішення - найпростіші. Перемикання режиму "У літаку" - один із найшвидших способів повернути сигнал. По суті, ви робите жорстке скидання мережевого з'єднання.

Під час увімкнення цього режиму телефон відключає всі бездротові з'єднання: стільниковий зв'язок, Wi-Fi, Bluetooth та іноді GPS. Після вимкнення такого режиму телефон заново встановлює з'єднання з оператором, що часто відновлює сигнал і робить його сильнішим, ніж раніше.

Як активувати

На Android змахніть вниз від верхнього краю екрана, щоб відкрити швидкі налаштування.

На iPhone - змахніть униз із правого верхнього кута, щоб відкрити Центр управління (на старих моделях - змахніть угору від нижнього краю екрана).

Натисніть на значок літака, почекайте 10-20 секунд, потім вимкніть режим. Через кілька секунд сигнал зазвичай відновлюється.

Цей спосіб особливо корисний, якщо ви щойно перемістилися з одного місця в інше - наприклад, із приміщення на вулицю або з одного кварталу міста на інший.

Перезавантажте телефон

Якщо перемикання режиму "У літаку" не допомогло, час вдатися до класичного рішення: вимкнути та знову ввімкнути телефон. Це працює не тільки як спосіб знову під'єднатися до оператора, а й очищає дрібні системні збої та фонові помилки, які можуть заважати сигналу.

Експерти рекомендують регулярно перезавантажувати телефон, навіть якщо проблем із сигналом немає.

Як перезавантажити смартфон

На Android затисніть кнопку живлення і виберіть "Перезавантаження" (Restart/Reboot).

На iPhone утримуйте одночасно кнопку живлення і регулювання гучності, потім посуньте повзунок для вимкнення. Зачекайте кілька секунд і знову ввімкніть телефон.

Дістаньте SIM-карту

Іноді винуватицею слабкого сигналу стає сама SIM-карта. Згодом на контактах може накопичуватися пил, з'являється окислення, а злегка зміщений лоток порушує з'єднання з мережею. Дістаючи і вставляючи SIM-карту заново, телефон знову аутентифікується в оператора, що допомагає виправити помилки на кшталт "Немає мережі" або "Пошук мережі".

Вам знадобиться інструмент для виймання SIM (маленька скоба з комплекту телефона). Якщо його немає, можна використовувати розкриту скріпку або голку.

Як дістати сім-карту

Акуратно вставте інструмент в отвір лотка, поки він не вискочить.

Вийміть лоток повністю, витягніть SIM-карту й огляньте контакти: подряпини, відколи, бруд. За необхідності протріть м'якою сухою тканиною.

Переконайтеся, що карта правильно встановлена в лотку, з вирізом, що збігається з поглибленням. Вставте лоток назад і зачекайте кілька секунд - більшість пристроїв автоматично підключаються до оператора.

Якщо сигнал не з'явився, знову спробуйте ввімкнути та вимкнути режим "У літаку" або перезавантажити телефон.

Якщо SIM-карта деформована, зігнута або сильно подряпана, краще замінити її. Зазвичай це можна зробити безкоштовно або за невелику плату в будь-якому офісі оператора.

Скиньте мережеві налаштування

Якщо нічого не допомагає, варто вдатися до радикального методу - скидання мережевих налаштувань.

Це повна переініціалізація всіх з'єднань телефону: стільникового зв'язку, Wi-Fi і Bluetooth. Згодом історія "рукостискань" з вишками стільникового зв'язку, мережами та пристроями може збиватися через оновлення, обриви з'єднань або зміну оператора. Скидання мережевих налаштувань змушує телефон забути старі дані і побудувати нове, оптимізоване підключення.

Цей метод допомагає вирішити проблеми з нестабільною швидкістю даних, випадковими відключеннями або коли телефон "застряг" між вишками.

Особливо корисно при зміні SIM-карти або оператора, якщо сигнал не стабілізується.

Варто зазначити, що скидання мережевих налаштувань видаляє збережені паролі Wi-Fi, пристрої Bluetooth і налаштування APN/VPN, але особисті дані залишаються недоторканими.

Як скинути мережеві налаштування на Android

Перейдіть у "Налаштування", потім "Система", далі "Додатково", "Скидання налаштувань", "Скинути Wi-Fi, мобільні мережі та Bluetooth", "Скидання налаштувань".

Як скинути мережеві налаштування на iPhone

Перейдіть у "Налаштування", далі "Основні", потім "Перенесення або скидання iPhone", "Скидання" і "Скинути мережеві налаштування". Підтвердіть дію та введіть код доступу.

Ці методи допоможуть відновити сигнал майже в будь-якій ситуації, якщо ви не на вершині гори або на висоті 9000 метрів, тобто поза зоною повної відсутності покриття.