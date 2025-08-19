UA

Погані прикмети: на кого зі знаків Зодіаку чекають тривожні новини на цьому тижні

Ці знаки Зодіаку мають бути обережними найближчими днями (фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Цей тиждень може принести тривожні знаки для деяких представників зодіакального кола. Негативні передчуття, несподівані повороти подій та емоційні випробування - все це може стати реальністю для трьох знаків Зодіаку.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.

Близнюки

Цього тижня Близнюкам варто бути особливо уважними до інформації, яку вони отримують. Можливі непорозуміння, неправдиві чутки або маніпуляції з боку оточення.

Не поспішайте ділитися особистим - хтось може використати це проти вас. Найкраще - відсторонитися від зайвої метушні та довіряти тільки перевіреним людям.

Порада: тримайте дистанцію в спілкуванні - особливо з тими, хто часто втягує вас у плітки або конфлікти. Що менше зайвої інформації ви впускаєте, то спокійнішим буде тиждень.

Діва

Для Дів тиждень може принести внутрішню напругу і сумбур у справах, особливо в робочій сфері. Можливі розчарування в людях, яким ви довіряли, або непередбачені затримки у важливих проєктах.

Це гарний момент, щоб пригальмувати, переосмислити цілі й не ухвалювати рішень поспіхом. Слідкуйте за здоров'ям - стрес може дати про себе знати.

Порада: не намагайтеся контролювати все відразу. Зосередьтеся на найважливішому і дайте собі право на перепочинок - перфекціонізм зараз може тільки нашкодити.

Стрілець

У Стрільців можуть спливти старі конфлікти або незакриті емоційні борги. Особливо вразливою буде сфера стосунків - як особистих, так і професійних.

Утримайтеся від гострих слів та імпульсивних вчинків, щоб не погіршити ситуацію. Важливо зберігати самовладання і пам'ятати: іноді краще промовчати, ніж пошкодувати про сказане.

Порада: перш ніж реагувати - видихніть. Емоційний спалах може зруйнувати те, що ви довго будували. Краще промовчати та повернутися до розмови, коли вляжуться почуття.

ГороскопЗнаки ЗодіакуАстрологія