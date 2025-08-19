Плохие предзнаменования: кого из знаков Зодиака ждут тревожные новости на этой неделе

Близнецы

На этой неделе Близнецам стоит быть особенно внимательными к информации, которую они получают. Возможны недоразумения, ложные слухи или манипуляции со стороны окружающих.

Не спешите делиться личным - кто-то может использовать это против вас. Лучше всего - отстраниться от лишней суеты и доверять только проверенным людям.

Совет: держите дистанцию в общении - особенно с теми, кто часто втягивает вас в сплетни или конфликты. Чем меньше лишней информации вы впускаете, тем спокойнее будет неделя.

Дева

Для Дев неделя может принести внутреннее напряжение и сумбур в делах, особенно в рабочей сфере. Возможны разочарования в людях, которым вы доверяли, либо непредвиденные задержки в важных проектах.

Это хороший момент, чтобы притормозить, переосмыслить цели и не принимать решений в спешке. Следите за здоровьем - стресс может дать про себя знать.

Совет: не пытайтесь контролировать все сразу. Сосредоточьтесь на самом важном и дайте себе право на передышку - перфекционизм сейчас может только навредить.

Стрелец

У Стрельцов могут всплыть старые конфликты или незакрытые эмоциональные долги. Особенно уязвимой будет сфера отношений - как личных, так и профессиональных.

Воздержитесь от острых слов и импульсивных поступков, чтобы не усугубить ситуацию. Важно сохранять самообладание и помнить: иногда лучше промолчать, чем пожалеть о сказанном.

Совет: прежде чем реагировать - выдохните. Эмоциональная вспышка может разрушить то, что вы долго строили. Лучше промолчать и вернуться к разговору, когда улягутся чувства.