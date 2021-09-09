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Поездка Зеленского в США: решение не принято, выступление в ООН может быть онлайн

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Киев, Четверг 09 сентября 2021 12:51
Поездка Зеленского в США: решение не принято, выступление в ООН может быть онлайн Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Возможность новой поездки президента Украины Владимира Зеленского в США на Генеральную ассамблею ООН еще прорабатывается, а окончательное решение пока не принято. Дело в том, что формат может предусматривать дистанционное выступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Возможность такого визита сейчас прорабатывается, но окончательных решений еще нет, потому что формат участия в Генеральной ассамблее предусматривает возможность также выступить онлайн", - отметил министр.

Он уточнил, что каждый визит Зеленского должен быть содержательным и результативным.

"Поэтому мы примем решение о том, будет ли это визит физическим, или это будет онлайн-участие президента в Генеральной ассамблее ООН", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии РБК-Украина рассказал, что Зеленский до конца месяца планирует посетить Нью-Йорк, чтобы принять участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН.

В конце лета Зеленский посещал США с официальным визитом, и РБК-Украина подробно расписало его результаты.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Дмитрий Кулеба
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