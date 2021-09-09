ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Поїздка Зеленського до США: рішення не прийнято, виступ в ООН може бути онлайн

Новость на русском →
Київ, Четвер 09 вересня 2021 12:51
Поїздка Зеленського до США: рішення не прийнято, виступ в ООН може бути онлайн Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Можливість нової поїздки президента України Володимира Зеленського до США на Генеральну асамблею ООН ще опрацьовується, а остаточне рішення поки не прийнято. Справа в тому, що формат може передбачати дистанційний виступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Можливість такого візиту зараз опрацьовується, але остаточних рішень ще немає, тому що формат участі в Генеральній асамблеї передбачає можливість також виступити онлайн", - зазначив міністр.

Він уточнив, що кожен візит Зеленського має бути змістовним і результативним.

"Тому ми приймемо рішення про те, чи буде це візит фізичним, або це буде онлайн-участь президента в Генеральній асамблеї ООН", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Сергій Нікіфоров в коментарі РБК-Україна розповів, що Зеленський до кінця місяця планує відвідати Нью-Йорк, щоб взяти участь у засіданні Генеральної асамблеї ООН.

Наприкінці літа Зеленський відвідував США з офіційним візитом, і РБК-Україна детально розписало його результати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Дмитро Кулеба
NEWS
В Україні вперше з травня більше трьох тисяч нових COVID-випадків
В Україні вперше з травня більше трьох тисяч нових COVID-випадків
DAILY
Не тільки "Джавеліни". Яка американська зброя потрібна Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Не тільки "Джавеліни". Яка американська зброя потрібна Україні