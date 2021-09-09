Поїздка Зеленського до США: рішення не прийнято, виступ в ООН може бути онлайн

Можливість нової поїздки президента України Володимира Зеленського до США на Генеральну асамблею ООН ще опрацьовується, а остаточне рішення поки не прийнято. Справа в тому, що формат може передбачати дистанційний виступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Можливість такого візиту зараз опрацьовується, але остаточних рішень ще немає, тому що формат участі в Генеральній асамблеї передбачає можливість також виступити онлайн", - зазначив міністр.

Він уточнив, що кожен візит Зеленського має бути змістовним і результативним.

"Тому ми приймемо рішення про те, чи буде це візит фізичним, або це буде онлайн-участь президента в Генеральній асамблеї ООН", - додав Кулеба.