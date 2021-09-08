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Зеленский планирует в сентябре поехать в США

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Киев, Среда 08 сентября 2021 15:11
Зеленский планирует в сентябре поехать в США Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Президент Владимир Зеленский в этом году планирует снова посетить Соединенные Штаты Америки. Новый визит, как ожидается, состоится уже в конце сентября.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"Готовим визит в Нью-Йорк", - рассказал Никифоров.

Представитель президента отметил, что Зеленский едет в США, чтобы принять участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Генассамблея ООН в следующий вторник, 14 сентября, откроет свою 76 сессию. Общие дебаты ГА ООН будут проходить с 21 сентября по 27 сентября 2021 года.

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Владимир Зеленский ООН Соединенные Штаты Америки
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