В поезде Кишинев-Одесса 24-26 августа будет удвоено количество вагонов

Количество вагонов поезда Кишинев-Одесса будет увеличено с четырех до восьми

В поезде Кишинев-Одесса в период с 24 по 26 августа 2018 года будет удвоено количество вагонов. Об этом сообщает железнодорожный информпортал Медиацентр "Магистраль".

Как отмечается, количество вагонов поезда Кишинев-Одесса будет увеличено с четырех до восьми.

"Принято решение удвоить количество вагонов на рейсах, которые осуществляются с пятницы по воскресенье, до конца августа. Таким образом, 19, 24, 25, 26 августа будет курсировать поезд из двух секций", - говорится в сообщении.

Сообщается, что поезд Кишинев-Одесса запущен 30 марта 2018 года и летом он курсирует ежедневно.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в праздничные выходные, на который выпадает День независимости Украины, "Укрзализныця" назначила дополнительный скоростной поезд № 755/756 Киев - Львов - Киев. Поезд отправится из Киева 23 и 26 августа в 23:31 и прибудет во Львов в 05:43. Во время рейса предусмотрены остановки на станциях Коростень, Вершница, Орепи и Здолбунов-Южный.

Кроме того, сообщалось, что ко Дню независимости Украины 24 августа 2018 года ПАО "Укрзализныця" запускает еще 4 дополнительных поезда.