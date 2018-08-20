У поїзді Кишинів-Одеса 24-26 серпня буде подвоєно кількість вагонів

Кількість вагонів поїзда Кишинів-Одеса буде збільшено з чотирьох до восьми

У поїзді Кишинів-Одеса у період з 24 по 26 серпня 2018 року буде подвоєно кількість вагонів. Про це повідомляє залізничний інформпортал Медіацентр "Магістраль".

Як зазначається, кількість вагонів поїзда Кишинів-Одеса буде збільшено з чотирьох до восьми.

"Прийнято рішення подвоїти кількість вагонів на рейсах, які здійснюються з п'ятниці до неділі, до кінця серпня. Таким чином, 19, 24, 25, 26 серпня курсуватиме потяг із двох секцій", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що поїзд Кишинів-Одеса запущений 30 березня 2018 року і влітку він курсує щодня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у святкові вихідні, на який випадає День незалежності України, "Укрзалізниця" призначила додатковий швидкісний поїзд № 755/756 Київ - Львів - Київ. Поїзд вирушить з Києва 23 та 26 серпня о 23:31 та прибуде до Львова о 05:43. Під час рейсу передбачені зупинки на станціях Коростень, Вершниця, Орепи та Здолбунів-Південний.

Крім того, повідомлялося, що до Дня незалежності України 24 серпня 2018 року ПАТ "Укрзалізниця" запускає ще 4 додаткові поїзди.