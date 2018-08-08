УЗ запускает дополнительные поезда ко Дню независимости Украины

"Укрзализныця" объявила о запуске четырех дополнительных поездов

Ко Дню независимости Украины 24 августа 2018 года ПАО "Укрзализныця" запускает дополнительные поезда. Об этом на своей странице в Facebook сообщил и. о. главы правления УЗ Евгений Кравцов.

В частности, на праздничные дни назначены следующие поезда:

поезд № 177 Киев - Хмельницкий будет курсировать 24 и 26 августа. Отправление из Киева в 5:27 и прибытие в Хмельницкий в 13:02. В обратном направлении отправление из Хмельницкого в 14:04 и прибытие в Киев в 20:43;

поезд № 179 Киев - Днепр отправится в рейсы 24 и 26 августа. Отправление из Киева в 08:20 и прибытие в Днепр в 17:58;

поезд № 197/198 Киев - Ковель отправится в рейсы 23 и 27 августа. Отправление из Киева в 7:28 и прибытие в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53;

поезд № 243/244 Киев - Львов будет курсировать 24 и 26 августа. Отправление из Киева в 5:18, прибытие во Львов в 14:20. В обратном направлении поезд будет отправляться в эти же даты в 09:40 и прибывать в столицу в 19:05.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в "Укрзализныце" до конца 2018 года планируют запустить новые пассажирские направления за границу. Речь идет о запуске поезда четырех столиц: Киев - Минск (Беларусь) - Вильнюс (Литва) - Рига (Латвия).

Отметим, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обещает, что плацкартные вагоны на железной дороге исчезнут через 5-10 лет.