УЗ назначила дополнительный "Интерсити+" из Киева во Львов ко Дню независимости

Поезд отправится из Киева 23 и 26 августа в 23:31 и прибудет во Львов в 05:43

В праздничные выходные, на которые выпадает День независимости Украины, "Укрзализныця" назначила еще один дополнительный скоростной поезд № 755/756 Киев - Львов - Киев. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Поезд отправится из Киева 23 и 26 августа в 23:31 и прибудет во Львов в 05:43. Во время рейса предусмотрены остановки на станциях Коростень, Всадница, Орепи и Здолбунов-Южный.

В обратном направлении из Львова поезд отправится 23 и 26 августа в 23:00 и прибудет в Киев в 05:18 с остановками на станциях Здолбунов-Южный, Радулин, Коростень.

Напомним, руководитель департамента пассажирских перевозок дальнего следования Александр Красноштан сообщил, что "Укрзализныця" до конца лета разделит поезда на классы - комфорт, стандарт и эконом.

По его словам, "Укрзализныця" сейчас находится на финальной стадии согласования изменений с Министерством инфраструктуры.