Поезда задерживаются из-за прилетов по Львову: список рейсов

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по электроподстанциям Львова. Это повлекло задержку в курсировании ряда поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрзализныцю ".

Обновленную информацию о курсировании поездов "Укрзализныця" обещает сообщать в официальных каналах и через объявления на вокзалах.

Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли ракетные удары по Львову.

Кроме Львова, ракетной атаке подверглись и другие области Украины. Все, что известно на это время, вы можете узнать в материале РБК-Украина.

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