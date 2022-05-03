Поезда задерживаются из-за прилетов по Львову: список рейсов

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по электроподстанциям Львова. Это повлекло задержку в курсировании ряда поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
В результате обстрела задерживаются в пути следующие поезда:
Обновленную информацию о курсировании поездов "Укрзализныця" обещает сообщать в официальных каналах и через объявления на вокзалах.
Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли ракетные удары по Львову.
Кроме Львова, ракетной атаке подверглись и другие области Украины. Все, что известно на это время, вы можете узнать в материале РБК-Украина.
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