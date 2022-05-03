Поїзди затримуються через прильоти по Львову: список рейсів

Російські окупанти завдали ракетного удару по електропідстанціям Львова. Це спричинило затримку в курсуванні низки потягів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрзалізницю ".

Оновлену інформацію про курсування потягів "Укрзалізниця" обіцяє повідомляти в офіційних каналах та через оголошення на вокзалах.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали ракетних по Львову.

Окрім Львова, ракетній атаці піддалися й інші області України. Все, що відомо на цей час, ви можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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