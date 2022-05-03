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Поїзди затримуються через прильоти по Львову: список рейсів

Фото: потяги затримуються через удари по Львову (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Російські окупанти завдали ракетного удару по електропідстанціям Львова. Це спричинило затримку в курсуванні низки потягів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Внаслідок обстрілу затримуються в дорозі наступні поїзди:

  • №4 Львів - Запоріжжя (затримується відправлення);
  • № 25 Рахів - Одеса (+1 год);
  • №49 Трускавець - Київ (+ 1 год 30 хв);
  • №60 Чоп - Київ (+2 год);
  • №12 Львів - Київ (затримується відправлення);
  • №22 Трускавець - Харків (+3 год);
  • №749 Київ - Івано-Франківськ (+1 год).
  • №231 Дніпро - Львів (+3 год);
  • №53 Дніпро - Одеса (+3 год);
  • №75 Кривий Ріг - Київ (+2 год);
  • №175 Запоріжжя - Жмеринка (+2 год);
  • №85 Запоріжжя - Львів (+1,5 год);
  • №37 Запоріжжя - Київ (+1,5 год).

Оновлену інформацію про курсування потягів "Укрзалізниця" обіцяє повідомляти в офіційних каналах та через оголошення на вокзалах.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали ракетних по Львову.

Окрім Львова, ракетній атаці піддалися й інші області України. Все, що відомо на цей час, ви можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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ракетный ударЛьвівУкрзалізниця