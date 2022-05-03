Поїзди затримуються через прильоти по Львову: список рейсів

Російські окупанти завдали ракетного удару по електропідстанціям Львова. Це спричинило затримку в курсуванні низки потягів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Внаслідок обстрілу затримуються в дорозі наступні поїзди:
Оновлену інформацію про курсування потягів "Укрзалізниця" обіцяє повідомляти в офіційних каналах та через оголошення на вокзалах.
Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали ракетних по Львову.
Окрім Львова, ракетній атаці піддалися й інші області України. Все, що відомо на цей час, ви можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.
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