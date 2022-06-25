Поезда в Перемышль задерживаются на 12 часов: продолжают ремонт сетей

"Укрзализныця" продлевает ремонтные работы из-за повреждения контактной сети на польской железной дороге. Некоторые поезда задерживаются на 12 часов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".
Отмечается, что сейчас в очереди на границе находятся три украинских поезда, еще один ждет разрешения на отправку из Перемышля.
"Таким образом, задержки поездов из Одессы и Киева в Перемышль составляют почти 12 часов. Также задерживается рейс из Запорожья и обратный рейс Интерсити+ из Перемышля в Киев", - сообщают в УЗ.
Напомним, поезда задерживаются в связи с повреждением контактной сети на польской железной дороге. Ранее ожидалось, что они прибудут на 5 часов позже.
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