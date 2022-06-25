Потяги в Перемишль затримуються на 12 годин: продовжують ремонт мереж

"Укрзалізниця" подовжує ремонтні роботи через пошкодження контактної мережі на польській залізниці. Деякі потяги затримуються на 12 годин.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Зазначається, що наразі в черзі на кордоні перебувають три українські поїзди, ще один чекає дозволу на відправку з Перемишля.

"Таким чином, затримки поїздів з Одеси та Києва до Перемишля становлять майже 12 годин. Також затримується рейс із Запоріжжя та зворотний рейс Інтерсіті+ з Перемишля до Києва", - повідомляють в УЗ.