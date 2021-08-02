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Поезд из Вены в Киев задерживается уже на 8 часов: названа причина

Автор: Мария Кучерявец

Поезд, направляющийся из Вены в Киев опаздывает уже на 8 часов. Беспересадочный вагон задерживается в Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"Обратите внимание, что ориентировочное время опоздания беспересадочного вагона Вена-Киев до конечной станции составляет 8 часов из-за задержки в Венгрии",- говорится в сообщении.

По информации перевозчика, по состоянию на 9: 00 задерживаются поезда:

  • №44 Ивано-Франковск-Чернигов (задержка составила 2 часа 20 минут);
  • №11 Львов-Одесса (задержка составила 2 часа 10 минут);
  • №8 Черновцы-Киев (задержка составила 2 часа);
  • №244 Рахов-Киев (задержка составила 2 часа 50 минут);
  • №14 Солотвино-Киев (задержка составила 1 час 40 минут);
  • №9 Киев-Мариуполь (задержка составила 1 час 20 минут);
  • №7 Киев-Черновцы (задержка составила 1 час 20 минут);
  • №50 Трускавец-Киев (задержка составила 1 час);
  • №110 Львов-Херсон (задержка составила 45 минут);
  • №149 Полтава-Ворохта (задержка составила 40 минут).

Напомним, на Западной Украине ряд поездов следует с опозданием из-за последствий непогоды.

Добавим, что сегодня, 2 августа, большую часть Украины накроют дожди.

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