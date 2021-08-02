Поезд из Вены в Киев задерживается уже на 8 часов: названа причина

Поезд, направляющийся из Вены в Киев опаздывает уже на 8 часов. Беспересадочный вагон задерживается в Венгрии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.
"Обратите внимание, что ориентировочное время опоздания беспересадочного вагона Вена-Киев до конечной станции составляет 8 часов из-за задержки в Венгрии",- говорится в сообщении.
По информации перевозчика, по состоянию на 9: 00 задерживаются поезда:
Напомним, на Западной Украине ряд поездов следует с опозданием из-за последствий непогоды.
Добавим, что сегодня, 2 августа, большую часть Украины накроют дожди.