Потяг з Відня до Києва затримується вже на 8 годин: названа причина

Потяг, що прямує з Відня до Києва запізнюється вже на 8 годин. Безпересадковий вагон затримується в Угорщині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.
"Зверніть увагу, що орієнтовний час запізнення безпересадкового вагона Відень-Київ до кінцевої станції складає 8 годин через затримку в Угорщині",- йдеться у повідомленні.
За інформацією перевізника, станом на 9:00 затримуються поїзди:
Нагадаємо, на Західній Україні низка потягів прямує із запізненням через наслідки негоди.
Додамо, що сьогодні, 2 серпня, більшу частину України накриють дощі.