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Потяг з Відня до Києва затримується вже на 8 годин: названа причина

Автор: Марія Кучерявець

Потяг, що прямує з Відня до Києва запізнюється вже на 8 годин. Безпересадковий вагон затримується в Угорщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

"Зверніть увагу, що орієнтовний час запізнення безпересадкового вагона Відень-Київ до кінцевої станції складає 8 годин через затримку в Угорщині",- йдеться у повідомленні.

За інформацією перевізника, станом на 9:00 затримуються поїзди:

  • №44 Івано-Франківськ-Чернігів (затримка склала 2 години 20 хвилин);
  • №11 Львів-Одеса (затримка склала 2 години 10 хвилин);
  • №8 Чернівці-Київ (затримка склала 2 години);
  • №244 Рахів-Київ (затримка склала 2 години 50 хвилин);
  • №14 Солотвино-Київ (затримка склала 1 годину 40 хвилин);
  • №9 Київ-Маріуполь (затримка склала 1 годину 20 хвилин);
  • №7 Київ-Чернівці (затримка склала 1 годину 20 хвилин);
  • №50 Трускавець-Київ (затримка склала 1 годину);
  • №110 Львів-Херсон (затримка склала 45 хвилин);
  • №149 Полтава-Ворохта (затримка склала 40 хвилин).

Нагадаємо, на Західній Україні низка потягів прямує із запізненням через наслідки негоди.

Додамо, що сьогодні, 2 серпня, більшу частину України накриють дощі.

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